Право на бесплатные лекарства кировчанам советуют не «монетизировать»

В Кировской области более 146 000 человек имеют право на государственную социальную помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 перечень лекарств, которые федеральные льготники смогут получать бесплатно, удвоится. Вернуть себе льготу можно до 1 октября, , обратившись с заявлением в любое отделение МФЦ или Пенсионного фонда лично или через представителя. Действовать решение начнет с 1 января.

И. о. министра здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина провела видеоконференцию с главными врачами лечебных учреждений региона. Она призвала их советовать не «монетизировать» льготу, то есть не отказываться от лекарств в пользу денежной выплаты.

- Денежная компенсация не покрывает всех расходов на лечение, – подчеркнула Екатерина Видякина. – С 1 января 2021 года вступает в силу важное изменение: обеспечение федеральных льготников будет проходить по всему перечню жизненно важных и необходимых лекарств. Это обозначает почти двукратное увеличение списка препаратов по сравнению с 2020 годом. Поэтому я настоятельно рекомендую жителям региона не отказываться от этой льготы. Те, кто уже отказался, могут вернуть себе право на бесплатные лекарства, чтобы вновь начать получать льготные лекарства.

В Кировской области проживает более 146 000 человек, имеющих право на государственную социальную помощь. Большинство федеральных льготников предпочли получать денежную компенсацию вместо набора социальных услуг. Только 29 000 человек оставили за собой право на бесплатные лекарства. За последние 4 года число региональных льготников увеличилось на 100 тысяч человек и составило 290 тысяч. Более 50% средств бюджета Кировской области, направляемых на лекарственное обеспечение, расходуется на федеральных льготников, в том числе на «отказников», и орфанные (редкие) заболевания. В 2020 году на обеспечение региональных льготников бесплатными лекарствами выделено 516 млн рублей. На эти деньги бесплатно получили лекарства по 194 323 рецептам. В 2019 году всего было 1 253 967 бесплатнвх рецептов, в том числе 270 719 - у граждан, имеющих право на федеральную льготу.