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Комсомольскую площадь в Кирове разметили по ГОСТу

Но водители пока ее не оценили
Владислав НиколаенкоВладиславНиколаенко
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Кировчане в соцсетях обсуждают новую разметку Комсомольской площади. Фото: www.admkirov.ru

Кировчане в соцсетях обсуждают новую разметку Комсомольской площади. Фото: www.admkirov.ru

Кировчане в соцсетях обсуждают новую разметку Комсомольской площади. Постоянно звучит тезис: «Она препятствует движению».

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры заявили, что разметка нанесена в соответствии с ГОСТом и утвержденной совместно с ГИБДД схемой дорожного движения. Проезжая часть у вокзала довольно широкая, с несколькими пересечениями путей. Поэтому была нужна разметка, которая точно определяла бы коридоры движения для каждой полосы.

Однако специалисты продолжат отслеживать дорожное движение на Комсомольской площади. Если понадобится, новую разметку подправят.