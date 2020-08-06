В Кирове с 7 августа ограничат движение по Казанской

АО «КТК» планирует провести с 7 августа по 1 октября провести замену труб. Фото: Олег УКЛАДОВ

АО «КТК» планирует провести замену труб, расположенных под улицей Казанской. В связи с этим движение на участке от Гостиного проезда до улицы Спасской с 7 августа ограничат. На три дня закроют одну транспортную полосу. А с 10 августа до 1 октября улицу перекроют полностью. Водителей просят учесть это обстоятельство и выбирать другие маршруты для движения. Например, соседние улицы - Герцена, Ленина и Преображенскую.

В конце января на этом участке теплосетей произошла авария, в результате которой улицу затопило кипятком. На несколько часов 32 дома остались без тепла. В связи с этим возникла необходимость реконструкции тепломагистрали. КТК заменит старые трубы на стальные, срок службы которых более 30 лет.

Как сообщают в компании, ремонт трубопровода не должен повлиять на отключение горячей воды в домах кировчан.

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