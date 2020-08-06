Солнышко и тепло: прогноз погоды в Кирове на четверг, 6 августа

К вечеру температура опустится +19 градусов. Фото: Алексей Гмызин

В Киров вернется тепло, но ненадолго. На протяжении всего дня будет светить солнышко. Утром, 6 августа, температура воздуха составит +22 градуса. Днем тепло достигнет своего пика в +26 градусов, а ближе к вечеру температура опустится до +19.

По прогнозу синоптиков, практически весь день будет безветренно, а максимальные порывы ветра достигнут лишь 4 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Метеозависимым людям ничего не угрожает - геомагнитная обстановка спокойная.

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