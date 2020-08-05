В Кирове подростки сплавлялись на самодельном плоту по Вятке

Кировчанам напоминают, что использовать самодельные плавсредства опасно. Фото: pixabay.com

Во вторник, 4 августа, около 15.00 два подростка сплавлялись на самодельном плоту по Вятке. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ребят заметила в районе нововятской набережной одна из местных жительниц. Она увидела подростков с балкона своей квартиры.

Женщина позвонила по номеру «112» и на помощь подросткам выехал поисково-спасательный отряд. Когда спасатели прибыли на место, плот уже причалил к берегу. Ребята смогли выбраться самостоятельно, никто из них не пострадал.

В городском управлении гражданской защиты жителям напоминают, что использовать самодельные плавсредства опасно. Родителям необходимо напоминать своим детям о правилах безопасности на воде.