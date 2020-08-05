Не все кировские таксисты имеют лицензии

Из 160 транспортных средств действующее разрешение на перевозку пассажиров имелось только у 87 таксистов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кировской области 73 водителя такси работали без лицензии. Такие данные приводит региональный Минтранс за первое полугодие 2020 года.
- Из 160 транспортных средств действующее разрешение на перевозку пассажиров имелось только у 87, - сообщили в пресс-службе Минтранса.
Вся информация о нарушителях была передана в УМВД по Кировской области. Помимо этого, на 62 водителей составлен административный протокол за нарушения в сфере перевозок.
В основном перевозчиками не соблюдались требования:
- доступности транспортных средств для инвалидов;
- предрейсового медицинского осмотра водителей;
- проверки технической исправности автомобиля;
- предоставления информации о водителе и организации, осуществлявшей перевозку пассажиров.
За административные правонарушения вынесены штрафы на общую сумму 131 тысяча рублей.
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