Не все кировские таксисты имеют лицензии

Из 160 транспортных средств действующее разрешение на перевозку пассажиров имелось только у 87 таксистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области 73 водителя такси работали без лицензии. Такие данные приводит региональный Минтранс за первое полугодие 2020 года.

- Из 160 транспортных средств действующее разрешение на перевозку пассажиров имелось только у 87, - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Вся информация о нарушителях была передана в УМВД по Кировской области. Помимо этого, на 62 водителей составлен административный протокол за нарушения в сфере перевозок.

В основном перевозчиками не соблюдались требования:

- доступности транспортных средств для инвалидов;

- предрейсового медицинского осмотра водителей;

- проверки технической исправности автомобиля;

- предоставления информации о водителе и организации, осуществлявшей перевозку пассажиров.

За административные правонарушения вынесены штрафы на общую сумму 131 тысяча рублей.

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