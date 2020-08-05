Кировские полицейские изъяли из незаконного оборота 790 литров алкоголя

Больше всего нарушений зафиксировали в магазинах в черте Кирова и в Слободском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение недели полицейские проверяли, как в регионе соблюдаются правила продажи алкоголя на территориях садовых обществ, в зонах индивидуальной застройки, а также в зонах отдыха.

Проверяющие пресекли 48 правонарушений, в том числе нелегальную реализацию крепкого алкоголя и продажу спиртного несовершеннолетним. Больше всего нарушений зафиксировали в садоводческих обществах, расположенных в черте города Кирова и в Слободском районе.

Всего из незаконного оборота изъяли 790 литров алкоголя. На нарушителей составили административные материалы, которые передадут в суд.