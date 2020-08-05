2020-08-05T13:18:35+03:00
Общество

В Кирове уже месяц ищут сбежавшего из интерната подростка

Михаил сбежал из школы-интерната в селе Бурмакино 3 июля
Владислав Николаенко
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Это уже не первый его побег. Фото: vk.com/ornkirovЭто уже не первый его побег. Фото: vk.com/ornkirov
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Волонтеры ищут 15-летнего Михаила Хмарского, который 3 июля в 19.00 сбежал из школы-интерната в селе Бурмакино. С тех пор его никто не видел. Предполагают, что подросток может находиться в Кирове. Это уже не первый его побег.

Мальчик невысокого роста (155 см), черноволосый, темноглазый, был одет в темную олимпийку и темно-бежевые спортивные штаны, на ногах - темно-синие кроссовки.

Тех, кто знает о что-либо о местонахождении Михаила, просят позвонить по телефонам 02 или 102. Поиск ведет отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» и кирово-чепецкое УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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