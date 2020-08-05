2020-08-05T11:07:07+03:00
Происшествия

За смерть человека - 1,5 года: в Кирове экс-главе управляющей компании вынесли приговор

На данный момент решение суда не вступило в законную силу
Виктор Карпов
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Трагедия произошла в феврале 2019 год на улице Труда. Фото: kirov.sledcom.ruТрагедия произошла в феврале 2019 год на улице Труда. Фото: kirov.sledcom.ru
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Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор экс-главе управляющей компании города Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Напомним, что трагедия произошла в феврале 2019 года. На 60-летнюю женщину упала снежная глыба с кровли дома на улице Труда. В результате происшествия кировчанка получила серьезны травмы. Она несколько месяцев находилась в больнице. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в октябре 2019 года.

Следствие установило, что подсудимая, желая сэкономить деньги ООО «Актив-комфорт», не заключила договоры на очистку кровли. Кроме того, не организовала работу по установке ограждения места возможного схода снега.

В итоге суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал женщину виновной. Приговором ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Отметим, что решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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