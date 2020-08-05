В Кировской области проходит конкурс ландшафтного дизайна
Конкурс на лучший ландшафтный дизайн проходит в исправительных учреждениях Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Кировской области. Так, например, на территории колонии в поселке Восточный Омутнинского района появились оригинальные скульптуры, красивые клумбы, живые изгороди, а также искусственный водоем.
- Такой элемент ландшафтного дизайна создает ощущение живой природы. В этом месте хочется отдохнуть, им можно долго любоваться, - отмечают осужденные.
Когда осужденные в ИК-6 УФСИН России по Кировской области задумали сделать красивое водяное зеркало, они изучили специальную литературу по ландшафтному дизайну. Искусственный водоем стал центральным украшением территории исправительного учреждения. В декор пруда, помимо растений, включили камни, интересные резные фигуры из дерева и скамейки. К тому же пруд стал местом обитания мальков, в будущем здесь планируют устраивать турниры по рыбной ловле среди осужденных.
- Участие в конкурсах по ландшафтному дизайну - возможность не только представить свои проекты, но и с пользой для окружающих провести свободное от работы и учёбы время. В рамках фестиваля для осужденных проходят лектории, мастер-классы, реализуются экологические проекты, - отметил начальник ИК-6 Александр Бибик.
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