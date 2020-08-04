Кировский лес вывозят с нарушениями

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:51:23+03:00

В ходе мероприятия выявлены два нарушения при транспортировки лесоматериалов. Фото: rshn43.ru

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30 июля текущего года на посту ДПС в городе Котельниче Россельхознадзор организовал рейд по контролю вывоза хвойной древесины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Кировской области.

В ходе мероприятия выявлены два нарушения при транспортировки лесоматериалов. У перевозчиков в сопроводительных документах отсутствовали уникальные идентификационные номера карантинных сертификатов.

В Россельхознадзоре отметили, что виновных ждет штраф по статье 10.3 КоАП РФ. Данная санкция для юридических лиц предусматривает до десяти тысяч рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU