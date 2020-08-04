Кировские полицейские прокатили в багажнике 15-летнего подростка

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:21:49+03:00

За лихую поездку до отделения им грозит до четырех лет тюрьмы

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Кировские полицейские лихо прокатили до отделения 15-летнего подростка. Не с ветерком, зато с задоринкой. В багажнике. Ведомства уже начали проверку.

Как сообщает областной Следком, инцидент произошел в Кирове 21 июня 2020 года. 15-летний подросток находился возле одного из домов по улице Ленинградской, когда к нему подошли сотрудники полиции. Неизвестно доподлинно, чем он им не понравился, и что же они не поделили, однако паренька правоохранители забрали с собой, в отделение. Вот только запихнули его в багажный отсек машины и так довезли.

В пресс-службе кировского УМВД нам заявили, что сейчас по этому инциденту проводится служебная проверка.

- При установлении сотрудника, причастного к этим событиям, он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Полицейским за свою вольность грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU