В Кирове бездомный украл косметику из магазина на улице Комсомольской

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:36:34+03:00

Мужчина похитил товар с прилавка на сумму более 1000 рублей

Изменить размер текста: A A

В 9.00 сотрудникам Росгрвадии поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Комсомольской в городе Кирове. Прибывший наряд заметил мужчину, который выбежал из торгового павильона. Подозреваемый пытался скрыться от росгвардейцев, но был задержан. Выяснилось, что мужчина схватил с прилавка косметику и вынес ее из магазина, не расплатившись. Стоимость похищенной продукции составила более 1000 рублей.

Задержанным оказался 66-летний бездомный. В пресс-службе Росгрвадии рассказали, что подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU