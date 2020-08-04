В Кирове бездомный украл косметику из магазина на улице Комсомольской
В 9.00 сотрудникам Росгрвадии поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Комсомольской в городе Кирове. Прибывший наряд заметил мужчину, который выбежал из торгового павильона. Подозреваемый пытался скрыться от росгвардейцев, но был задержан. Выяснилось, что мужчина схватил с прилавка косметику и вынес ее из магазина, не расплатившись. Стоимость похищенной продукции составила более 1000 рублей.
Задержанным оказался 66-летний бездомный. В пресс-службе Росгрвадии рассказали, что подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU