Коронавирус в Кирове: за сутки выздоровело на 60 человек больше, чем заболело
За прошедшие сутки в Кировской области заразились коронавирусом 33 человека. А вот выздоровело куда больше. Накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 93 вылечившихся пациента.
Таким образом, по состоянию на 4 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:
- 5061 случай заражения коронавирусом;
- 4129 пациентов вылечились;
- 73 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;
- 2983 жителя и гостя области находятся на домашнем карантине;
- более 49000 человек сняты с него за весь период.
Под круглосуточных наблюдением медиков сейчас проходят лечение 910 пациентов с коронавирусом. У 827 из них болезнь протекает с пневмонией. Количество пациентов, чье состояние врачи оценивают как тяжелое, увеличилось до 25. Они госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Число больных, подключенных к аппарату ИВЛ, к сожалению, также увеличилось - до семи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU