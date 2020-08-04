Коронавирус в Кирове: за сутки выздоровело на 60 человек больше, чем заболело

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:32:04+03:00

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За прошедшие сутки в Кировской области заразились коронавирусом 33 человека. А вот выздоровело куда больше. Накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 93 вылечившихся пациента.

Таким образом, по состоянию на 4 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 5061 случай заражения коронавирусом;

- 4129 пациентов вылечились;

- 73 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 2983 жителя и гостя области находятся на домашнем карантине;

- более 49000 человек сняты с него за весь период.

Под круглосуточных наблюдением медиков сейчас проходят лечение 910 пациентов с коронавирусом. У 827 из них болезнь протекает с пневмонией. Количество пациентов, чье состояние врачи оценивают как тяжелое, увеличилось до 25. Они госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Число больных, подключенных к аппарату ИВЛ, к сожалению, также увеличилось - до семи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU