Около кировского завода им.ХХ партсъезда поставят современные остановки

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:23:14+03:00

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Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов встретился с руководителями предприятий «АВИТЕК» и АО «КМП», осмотрел производственные мощности, которые можно задействовать в производстве продукции гражданского назначения в интересах города, а также объехал по периметру территорию заводов.

Завод разработал проект павильонов остановок общественного транспорта, находящихся в непосредственной близости от центральной проходной и административного здания, которое, кстати, не так давно капитально отремонтировали и оборудовали современной подсветкой.

На площади ХХ партсъезда будут построены две остановки для ожидания общественного транспорта, защищающие от осадков и ветра, с антивандальным покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU