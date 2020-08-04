Около кировского завода им.ХХ партсъезда поставят современные остановки
Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов встретился с руководителями предприятий «АВИТЕК» и АО «КМП», осмотрел производственные мощности, которые можно задействовать в производстве продукции гражданского назначения в интересах города, а также объехал по периметру территорию заводов.
Завод разработал проект павильонов остановок общественного транспорта, находящихся в непосредственной близости от центральной проходной и административного здания, которое, кстати, не так давно капитально отремонтировали и оборудовали современной подсветкой.
На площади ХХ партсъезда будут построены две остановки для ожидания общественного транспорта, защищающие от осадков и ветра, с антивандальным покрытием.
ИСТОЧНИК KP.RU