Коронавирус в Кирове: 61 человек заразился новой инфекцией за минувшие сутки
За минувшие сутки в нашем регионе заразился коронавирусом еще 61 человек. Таким образом, число случаев заболевания перевалило за отметку в пять тысяч. Выздоровевших вдвое меньше: 31 пациента выписали накануне из инфекционных госпиталей.
Таким образом, по состоянию на 3 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 5028 случаев заражения с симптомами болезни;
- 4037 пациентов выздоровели;
- 73 заболевших умерли (по данным сайта стопкоронавирус.рф);
- 3091 человек находится на домашнем карантине;
- 48842 жителя и гостя области сняли с него за весь период.
Под круглосуточным наблюдением врачей в инфекционных стационарах находятся сейчас 887 больных с пневмонией. 23 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппарату ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU