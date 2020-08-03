2020-08-03T10:49:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 61 человек заразился новой инфекцией за минувшие сутки

Сейчас количество заболевших за весь период перевалило за пять тысяч
Ангелина Табрисова
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В реанимации находятся 23 пациента в тяжелом состоянии.В реанимации находятся 23 пациента в тяжелом состоянии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в нашем регионе заразился коронавирусом еще 61 человек. Таким образом, число случаев заболевания перевалило за отметку в пять тысяч. Выздоровевших вдвое меньше: 31 пациента выписали накануне из инфекционных госпиталей.

Таким образом, по состоянию на 3 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 5028 случаев заражения с симптомами болезни;

- 4037 пациентов выздоровели;

- 73 заболевших умерли (по данным сайта стопкоронавирус.рф);

- 3091 человек находится на домашнем карантине;

- 48842 жителя и гостя области сняли с него за весь период.

Под круглосуточным наблюдением врачей в инфекционных стационарах находятся сейчас 887 больных с пневмонией. 23 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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