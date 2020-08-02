2020-08-02T16:52:24+03:00
Общество

Кировские электрички изменят свое расписание

Изменения произойдут в период с 4 по 21 августа 2020 года
Виктор Карпов
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Из Кирова электричка будет отбывать в 10.22.Из Кирова электричка будет отбывать в 10.22.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кировской области пригородные поезда изменят свое расписание из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Изменения произойдут в период с 4 по 21 августа 2020 года. Так, поезд № 6364 сообщением Ежиха - Киров 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20 августа будет отправляться в 14.59, и прибывать на конечную станцию в привычное для пассажиров в 18.00.

3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 августа поезд № 6363 будет отбывать из Кирова , как и раньше, в 10.22, а прибывать на конечную станцию Ежиха в 13.03.

Актуальное расписание можно посмотреть на официальном сайте ГЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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