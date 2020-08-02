В Кирове пройдет плановое отключение электричества

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:38:54+03:00

Свет отключат на срок от двух до девяти часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В понедельник, 3 августа, в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».

Без электричества останутся жители четырех микрорайонов города. Свет отключат на срок от двух до девяти часов. Планируется, что к 17.00 во всех домах должно появиться электричество.

График отключения электроэнергии в Кирове:

Полный список домов, в которых пройдут отключения.

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.

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ИСТОЧНИК KP.RU