В Кирове пройдет плановое отключение электричества
В понедельник, 3 августа, в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».
Без электричества останутся жители четырех микрорайонов города. Свет отключат на срок от двух до девяти часов. Планируется, что к 17.00 во всех домах должно появиться электричество.
График отключения электроэнергии в Кирове:
Полный список домов, в которых пройдут отключения.
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.
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ИСТОЧНИК KP.RU