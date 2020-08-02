В Кировской области обнаружено 20 несанкционированных свалок на берегах рек

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:36:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты регионального министерства охраны окружающей среды обследовали 96 рек и озер региона. В ходе проверки выявлено 20 свалок бытовых и промышленных отходов. Районы, в которых обнаружили наибольшие количество отходов - Даровской, Лузский, Нагорский. Отметим, что итоги подведены за весенне-летний период 2020 года.

Материалы о фактах загрязнения направлены в администрации районов для принятия мер реагирования.

В министерстве сообщили, что в 2020 году значительно сократились коммунальные отходы, однако увеличились древесные свалки. Напомним, что в 2019 году было выявлено 34 несанкционированные свалки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU