В Кирове женщина за рулем Toyota устроила массовое ДТП

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:56:30+03:00

Женщина-водитель Toyota RAV4 не справилась с управлением и совершила столкновение с пятью машинами. Фото: vk.com/gibdd43

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В Кирове 48-летняя женщина-водитель устроила массовое ДТП на улице Молодой Гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В субботу, 1 августа, в 12.15 произошла авария с участием шести автомобилей. По предварительным данным, женщина-водитель Toyota RAV4 не справилась с управлением и совершила столкновение с пятью машинами: двумя Lada Granta, Chevrolet Tracker, Lada Vesta и Hyundai Getz.

В результате аварии травмы получили три человека, которые находились в Toyota: водитель, 72-летняя женщина и 11-летний мальчик. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU