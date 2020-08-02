В Кирове женщина за рулем Toyota устроила массовое ДТП
В Кирове 48-летняя женщина-водитель устроила массовое ДТП на улице Молодой Гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
В субботу, 1 августа, в 12.15 произошла авария с участием шести автомобилей. По предварительным данным, женщина-водитель Toyota RAV4 не справилась с управлением и совершила столкновение с пятью машинами: двумя Lada Granta, Chevrolet Tracker, Lada Vesta и Hyundai Getz.
В результате аварии травмы получили три человека, которые находились в Toyota: водитель, 72-летняя женщина и 11-летний мальчик. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU