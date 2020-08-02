90-летие Воздушно-десантных войск: кировчане отмечают с соблюдением ограничений

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:24:31+03:00

Изменить размер текста: A A

2 августа в России отмечается один из ярких военных праздников - День Воздушно-десантных войск. К сожалению, сегодня празднование 90-летия со дня образования ВДВ пройдет в Кирове без привычных массовых гуляний. Такое решение было принято «Союзом десантников» из-за пандемии коронавируса. Однако состоятся торжественные мероприятия. В мемориальной зоне у филармонии пройдет церемония, посвященная Дню ВДВ. Кроме того, состоится возложение цветов к памятнику, затем вручение медалей героям праздника.

В «Союзе десантников» призывают героев и участников праздника не нарушать санитарно-эпидемиологические требования - соблюдать социальную дистанцию и не организовывать массовых гуляний.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» поздравляет всех жителей области, служивших в десантных войсках с Днем ВДВ! Желаем вам здоровья, спокойной жизни под мирным небом, счастья и благополучия вам и вашим родным!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU