Стихия разбушевалась: погода в Кирове в воскресенье, 2 августа
Стихия завтра разыграется не на шутку. В воскресенье, 2 августа, в Кирове ожидаются дожди и сильный ветер. Ливень начнется уже в два часа ночи и будет лить более двенадцати часов - до 16.00. Теплом этот день тоже не порадует: максимальная отметка на термометрах - +17 градусов. Своего пика температура достигнет к двум часам дня и вскоре начнет спадать. Горожанам обещают сильный ветер, порывы местами будут достигать 15 м/с. ГУ МЧС объявило на завтрашний день метеопредупреждение.
Внимание! Также завтра ожидается очень низкое атмосферное давление - до 732 мм ртутного столба. Метеозависимым кировчанам советуем воздержаться от физических нагрузок, алкоголя, кофе, никотина и постараться избегать нервного перенапряжения.
Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU