Стихия разбушевалась: погода в Кирове в воскресенье, 2 августа

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:51:44+03:00

Ожидается очень сильный ливень, так что лучше возьмите с собой зонтик, чтобы не попасть в такую же ситуацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С самой ночи и до вечера в области ожидаются сильные дожди

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Стихия завтра разыграется не на шутку. В воскресенье, 2 августа, в Кирове ожидаются дожди и сильный ветер. Ливень начнется уже в два часа ночи и будет лить более двенадцати часов - до 16.00. Теплом этот день тоже не порадует: максимальная отметка на термометрах - +17 градусов. Своего пика температура достигнет к двум часам дня и вскоре начнет спадать. Горожанам обещают сильный ветер, порывы местами будут достигать 15 м/с. ГУ МЧС объявило на завтрашний день метеопредупреждение.

Внимание! Также завтра ожидается очень низкое атмосферное давление - до 732 мм ртутного столба. Метеозависимым кировчанам советуем воздержаться от физических нагрузок, алкоголя, кофе, никотина и постараться избегать нервного перенапряжения.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU