В Кирове сгорел деревянный дом, построенный под расселение горожан

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:57:30+03:00

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В Кирове сгорел многоквартирный дом, подлежащий под расселение местных жителей. Как сообщает региональное ГУ МЧС, огонь тушили на протяжении часа и ликвидировали последствия еще четыре часа.

ЧП произошло на улице Орловской нынешней ночью, 1 августа. В 02.56 загорелся дом №48/1, принадлежащий кировской мэрии. В будущем в него должны были заселить жителей города. В результате сгорели крыша и перекрытия между этажами. Стены изнутри и снаружи по всей площади здания также не пережили возгорания. Жар стоял такой силы, что пострадали даже припаркованные рядом автомобили.

Для тушения огня пригнали 10 единиц техники и привлекли 39 спасателей. Пожар локализовали в 03.45. Все последствия были ликвидированы лишь в 07.55. По данным ведомства, пришлось эвакуировать четырех человек. К счастью, никто из людей не пострадал и не погиб.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. Ориентировочная сумма ущерба - 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU