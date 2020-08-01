Коронавирус в Кирове: еще два пациента скончались в инфекционных стационарах
За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусов. Выписали за последние сутки чуть меньше: 40 пациентов вылечились от COVID-19. Количество умерших от новой инфекции увеличилось. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в нашем регионе скончались еще два жителя области.
Таким образом, по состоянию на утро 1 августа в Кировской области выявили:
- 4903 случая заражения;
- 3991 пациент выздоровел;
- 71 человек умер;
- 3206 жителей и гостей области находятся на домашнем карантине;
- 48289 человек сняли с него за весь период.
В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 860 больных с пневмонией. В тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии 25 пациентов. Количество зараженных, подключенных к аппарату ИВЛ, уменьшилось до 8.
ИСТОЧНИК KP.RU