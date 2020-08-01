2020-08-01T11:14:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: еще два пациента скончались в инфекционных стационарах

По данным федерального оперштаба, количество умерших увеличилось до 71 человека
Ангелина Табрисова
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Сейчас в тяжелом состоянии находятся 25 пациентов.Сейчас в тяжелом состоянии находятся 25 пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусов. Выписали за последние сутки чуть меньше: 40 пациентов вылечились от COVID-19. Количество умерших от новой инфекции увеличилось. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в нашем регионе скончались еще два жителя области.

Таким образом, по состоянию на утро 1 августа в Кировской области выявили:

- 4903 случая заражения;

- 3991 пациент выздоровел;

- 71 человек умер;

- 3206 жителей и гостей области находятся на домашнем карантине;

- 48289 человек сняли с него за весь период.

В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 860 больных с пневмонией. В тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии 25 пациентов. Количество зараженных, подключенных к аппарату ИВЛ, уменьшилось до 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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