Солнышко и облака: погода в Кирове на субботу, 1 августа

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:10:38+03:00

Без облаков не обойдется, но в целом день обещает быть теплым и без осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Кировчане снова смогут погреться на солнышке! В субботу, 1 августа, в Кирове обещается теплая погода без осадков. С самого рассвета и до 10 часов утра синоптики прогнозируют практически ясное небо и температуру до +20 градусов. После облака закроют солнце почти полностью, однако осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +23 градусов - пик придется на 15 часов - и плавно начнет падать. К 21 часам термометры покажут отметку в +15 градусов. Сильного ветра не обещается, местами могут быть порывы до 7 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU