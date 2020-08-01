Солнышко и облака: погода в Кирове на субботу, 1 августа
Кировчане снова смогут погреться на солнышке! В субботу, 1 августа, в Кирове обещается теплая погода без осадков. С самого рассвета и до 10 часов утра синоптики прогнозируют практически ясное небо и температуру до +20 градусов. После облака закроют солнце почти полностью, однако осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +23 градусов - пик придется на 15 часов - и плавно начнет падать. К 21 часам термометры покажут отметку в +15 градусов. Сильного ветра не обещается, местами могут быть порывы до 7 м/с.
Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU