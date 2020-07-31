Подрядчик сорвал сроки: кировчане уже четыре месяца не могут покинуть дом из-за ремонта лифта

31 Июль 2020 2020-07-31T16:23:42+03:00

В доме №15 на улице Дерендяева на протяжении четырех месяцев не работает лифт по вине подрядчика. Фото: onf.ru

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Вот уже на протяжении четырех месяцев в девятиэтажном доме №15 на улице Дерендяева не работает лифт. Виной всему подрядчик, который сорвал сроки выполнения контракта. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Активисты выяснили, что работы должны были начаться в феврале, а завершиться — 29 мая. Однако жильцы рассказали, что впервые рабочих они увидели лишь в марте, а лифт был отключен только в апреле текущего года.

- В июне подрядчик приступили к сборке кабины лифта и оборудования шахты. На сегодняшний день установлены кнопки вызова, закончены отделочные работы вокруг дверей, однако точные сроки завершения работ жителям не называют, - рассказали в ОНФ.

Труднее всего в этой ситуации приходится пожилым людям. Многие не могут покинуть свои квартиры уже четыре месяца. Жители дома рассказали, что «пенсионерка с 9 этажа ни разу за эти месяцы не смогла спуститься на улицу».

Известно, что данный подрядчик проводит замену еще в пяти многоквартирных домах в Кирове. Стоимость всех работ составляет 11,7 миллиона рублей. Согласно контрактам, работы должны были завершиться 29 мая, но на сегодняшний день принят лишь один лифт в доме на Грибоедова.

Сейчас активисты направили обращение в региональный фонд капитального ремонта с просьбой проверить, с чем связан срыв сроков работ.

Напомним, что 15 июля правительство Кировской области бодро рапортовало об успехах в заключении контрактов с подрядчиками. Тогда сообщалось, что еженедельно на объекты будет выезжать комиссия, которая будет оценивать комплектацию оборудования и наличие персонала: «только после разрешения комиссии подрядчик вправе останавливать работу старого лифта».

- В текущем году при заключении контрактов по замене лифтового оборудования был учтен опыт прошлых лет, в документацию внесены существенные изменения, чтобы максимально ускорить работы и повысить их качество, - заявил тогда заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев.

Возможно условия контрактов изменились, но прошлогодняя ситуация вновь повторяется.

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ИСТОЧНИК KP.RU