17-летний пьяный подросток из Свечи пытался ограбить знакомых, угрожая им ножом

31 Июль 2020 2020-07-31T15:22:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свече подросток избил знакомых и пытался отобрать у них телефоны. Как сообщает Следком по Кировской области, 17-летний парень был пьян и вооружен.

Все случилось вечером 21 января нынешнего года. Подросток, напившись для храбрости, завалился к своим знакомым, живущим в одном из домов по улице Чапаева в поселке Свеча. У встретивших его 39-летнего мужчины и 17-летней девушки он с чего-то вдруг начал требовать их сотовые телефоны. Когда молодые люди отказались, пьяный подросток пустил в ход сперва кулаки. Убедившись, что и этот аргумент не возымел действия, парнишка выхватил нож. К счастью, он никого не ранил - только угрожал.

Буйного паренька задержали. На сотрудника полиции он набрасываться не стал, пустив в ход другое излюбленное оружие пьяных - от души обложил его матом при свидетелях. Так к вменяемой подростку статье «разбой» прибавилась еще и «публичное оскорбление представителя власти». Уже в полиции выяснилось, что мальчишка ранее уже был судим.

Сейчас подросток признал свою вину, и уголовное дело вместе с обвинительным заключением отправлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU