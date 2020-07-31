2020-07-31T15:22:32+03:00
Происшествия

17-летний пьяный подросток из Свечи пытался ограбить знакомых, угрожая им ножом

При задержании буйный паренек еще и обматерил полицейского
Маргарита Акагиева
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17-летнего любителя выпить и побуянить задержали - к счастью, он никого не ранил.17-летнего любителя выпить и побуянить задержали - к счастью, он никого не ранил.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Свече подросток избил знакомых и пытался отобрать у них телефоны. Как сообщает Следком по Кировской области, 17-летний парень был пьян и вооружен.

Все случилось вечером 21 января нынешнего года. Подросток, напившись для храбрости, завалился к своим знакомым, живущим в одном из домов по улице Чапаева в поселке Свеча. У встретивших его 39-летнего мужчины и 17-летней девушки он с чего-то вдруг начал требовать их сотовые телефоны. Когда молодые люди отказались, пьяный подросток пустил в ход сперва кулаки. Убедившись, что и этот аргумент не возымел действия, парнишка выхватил нож. К счастью, он никого не ранил - только угрожал.

Буйного паренька задержали. На сотрудника полиции он набрасываться не стал, пустив в ход другое излюбленное оружие пьяных - от души обложил его матом при свидетелях. Так к вменяемой подростку статье «разбой» прибавилась еще и «публичное оскорбление представителя власти». Уже в полиции выяснилось, что мальчишка ранее уже был судим.

Сейчас подросток признал свою вину, и уголовное дело вместе с обвинительным заключением отправлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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