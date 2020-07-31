Кировчанка получила статус «самозанятая» за пять минут

31 Июль 2020 2020-07-31T18:16:19+03:00

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С 1 июля для кировчан, которые занимаются предпринимательством, но не зарегистрированы как юридические лица, действует специальный налоговый режим. Он позволяет платить налог только с доходов по льготной ставке - 4% или 6% и освобождает от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс. За это время уже больше тысячи кировчан зарегистрировались как самозанятые.

Кировчанка Ирина Шабалина рассказала, как получала статус самозанятой и в чем его преимущества. Женщина работает внештатным корреспондентом одного московского агентства, и иногда выполняет заказы на рекламные тексты. Оплату ей обычно просто переводят на карту.

- Но обязанность платить налоги от этого никуда не исчезает, - рассказала Ирина Шабалина. - Кроме того, я бесплатно хожу в поликлиники, пользуюсь инфраструктурой, хотя за это люди платят налоги. Чтобы внести свой вклад в развитие области, я и решила зарегистрироваться в качестве самозанятой.

Прежде чем зарегистрироваться, девушка предварительно изучила статьи и инструкции о процедуре оформления. Само оформление, по словам Ирины Шабалиной, заняло около пяти минут.Для этого ей потребовалось скачать приложение «Мой налог», сфотографировать две страницы паспорта прямо на телефон и сделать селфи.

- Программа сверила фото в паспорте с селфи, но сопоставить их смогла только с третьей попытки: следуя советам в статьях, я фотографировалась без очков, хотя на фото в паспорте была в них. - делится опытом жительница Кирова. - А фотография в очках прошла проверку сразу же, Приложение дает подсказки, как заполнить все поля (их там немного), потом присылает СМС о принятии заявки. Через день мне сообщили, что я теперь самозанятая, а через полторы недели на домашний адрес пришло бумажное уведомление о постановке на учет в межрайонной инспекции ФНС №2 в отделении по Нагорскому району.

Теперь после каждого гонорара Ирина вводит сумму новой сделки в приложение. Оплата приходит на основную карту, но специалисты рекомендуют оформить отдельную. Иначе все поступления по основной карте, среди которых могут быть переводы от родственников или друзей, налоговая инспекция (при запросе в банк) может посчитать за доходы от работы.

- В приложении много советов в блоке «Вопрос-ответ», и пока все они закрывают непонятные мне моменты вроде способа и сроков уплаты налога. Это позволяет не переживать, что по неопытности я что-нибудь нарушу, - отмечает Ирина Шабалина. - Я буду платить налог 6%, так как работаю с юридическими лицами и предпринимателями. Сколько удержат в конкретном месяце, сразу отображается в приложении, и если ты ничего не заработал, тебе ничего не начислят.

С полной информацией о новом налоговом режиме можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России, подробнее о мерах поддержки бизнеса можно узнать на сайте центра «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU