2020-07-31T14:43:45+03:00
Недвижимость

С августа кировчане снова начнут платить за капремонт

Сумма платежа при этом не изменится
Карина Нагисова
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Сумма взноса останется прежней - 8,3 рубля за квадратный метр.Сумма взноса останется прежней - 8,3 рубля за квадратный метр.Фото: Анна КРЮКОВА
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Кировчане с завтрашнего дня снова начнут получать квитанции за капремонт. В последний раз они делали это в апреле. Напомним, из-за пандемии коронавируса власти региона отменили взносы за капремонт на три месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Исключение - собственники, установившие индивидуальный размер взноса и порядок его внесения.

В августе жители области вновь получат квитанции - за июль месяц, которые необходимо оплатить. Следует уточнить, что стоимость взноса не изменилась. Как и прежде, кировчане будут платить 8,3 рубля за квадратный метр общей площади помещения в доме. Начислений за предыдущие три месяца в квитанциях не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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