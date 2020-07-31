2020-07-31T15:59:09+03:00
Здоровье

В КИрове открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Владислав Николаенко
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а первый месяц врачи центра амбулаторной онкологической помощи приняли 1017 пациентов. Фото: kirovreg.ruа первый месяц врачи центра амбулаторной онкологической помощи приняли 1017 пациентов. Фото: kirovreg.ru
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С начала июля в Кировском клинико-диагностическом центре открылся первый из шести намеченных в области к открытию центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Туда обращаются пациенты не только из областного центра, но и из Унинского, Кильмезского, Нолинского, Сунского, Кумёнского, Немского и Богородского районов.Центр предназначен для пациентов, у которых есть подозрение на онкологическую патологию Сюда же могут обращаться и те, кому уже диагностировали рак – для химиотерапии в рамках дневного стационара и диспансерного наблюдения.

В центре работает кабинет УЗИ, в шаговой доступности - кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, отделение эндоскопической диагностики, рентгенологической и функциональной диагностики – все, что нужно, чтобы быстро и грамотно поставить диагноз.

Сейчас в ЦАОП ведут прием пять врачей, но в дальнейшем штат планируется увеличить. За первый месяц врачи центра амбулаторной онкологической помощи приняли 1017 пациентов, в том числе 234 – акушер-гинеколог онколог. Компьютерную томографию прошел 71 человек, маммографию – 258, УЗИ – 784. В дневном стационаре лечились 17 человек.

В 2020 году в Центр онкологии и медицинской радиологии поступит около 80 единиц оборудования. В частности, лечебно-диагностическая база учреждения будет оснащена линейным ускорителем, компьютерными томографами, гамма-камерой, аппаратом брахитерапии, аппаратами ИВЛ, лабораторным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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