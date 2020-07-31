Сотрудники ГИБДД проверят кировских водителей на состояние алкогольного опьянения
В субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки». Сотрудники Госавтоинспекции проверят кировских водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Рейды состоятся совместно с активистами «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что «сплошные проверки» пройдут в Ленинском районе. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства.
ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.
За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 48 нетрезвых водителя. Кроме того, инспекторам удалось пресечь более 650 правонарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU