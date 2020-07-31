В Кирове на Щорса 19-летний водитель «девятки» сбил пенсионерку

31 Июль 2020 2020-07-31T11:33:10+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 7 ДТП, в которых 10 человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В четверг, 30 июля, в Кирове в 17.12 произошла авария на улице Щорса. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2109 сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила серьезные травмы. Ее срочно госпитализировали.

Еще одна авария произошла на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь. 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением. Машину выбросило с дороги, и она несколько раз перевернулась. В аварии пострадал водитель и два его пассажира. Мужчинам 32 и 36 лет понадобилась помощь врачей.

Машину выбросило с дороги, и она несколько раз перевернулась. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU