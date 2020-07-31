В Верхошижемском районе семиклассница издевалась над сверстницей

Над 13-летней девочкой регулярно издевалась ее сверстница. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области родители заплатят штраф за жестокость собственной дочери. По данным прокуратуры региона, девочка-семиклассница регулярно издевалась над одной из учениц школы Верхошижемского района, в которой училась.

Действия ребенка попадают под сразу две статьи: «истязание» и «оскорбление». Возбуждать уголовное дело в отношении девочки-задиры не стали - ей даже не исполнилось 14. В таком случае по закону ответственность за деяния ребенка несут родители. Районный прокурор подал иск о взыскании компенсации в сумме 10 тысяч рублей. Советский районный суд согласился с обвинением и постановил родителям обидчицы выплатить пострадавшей эту сумму.