2020-07-31T11:04:40+03:00
Общество

В Кирове благоустроят два парка

Все работы должны быть выполнены в 2021-2023 годах
Владислав Николаенко
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Пруды Соловьевского паркаПруды Соловьевского паркаФото: Владислав Николаенко
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Кировский департамент городского хозяйства объявил аукцион по разработке проектов благоустройства кировских парков имени Сергея Мироновича Кирова и имени Юрия Алексеевича Гагарина. Излюбленные места отдыха кировчан преобразят с учетом пожеланий горожан.

В Парке имени Кирова (который кировчане называют также Соловьевским, по стоявшей когда-то рядом деревушке Соловьи, или «у цирка», - Ред.) хотят выделить несколько разных зон: игровую, прогулочную, спортивную, молодежную. Там появятся беседки, скамейки, летняя сцена, эстрада, павильоны общественного питания и туалеты. У прудов укрепят берега, прочистят водослив, оборудуют лодочную станцию. В парке дополнительно высадят новые деревья и кустарники.

В Гагаринском парке расширят пешеходные зоны, замостят грунтовые дорожки, обустроят спортивную площадку со скалодромом и роликодромом. В планах также обновить сцену, построить деревянный амфитеатр по окружности площадки для массовых мероприятий, установить скамейки.

Все работы должны быть выполнены в 2021-2023 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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