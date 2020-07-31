В Кирове тухлое мясо могло попасть на прилавки магазинов
Специалисты Россельхознадзора по Кировской области выявили нарушения ветеринарного законодательства в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В ходе мониторинга установлено, что в июне текущего года кировское предприятие оформило сопроводительные документы на свиные лопатки с истекшим сроком годности. 33 килограмма испорченной продукции могли поступить в свободную продажу.
Аналогичное правонарушение произошло на еще одном предприятии города, которое также занимается оптовой продажей. В данном случае документы были оформлены на 12 килограммов испорченной курицы.
Сообщается, что специалистов, которые допустили нарушения, оштрафовали на 3 тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU