По-прежнему дождь: погода в Кирове в пятницу, 31 июля

31 Июль 2020 2020-07-31T08:07:56+03:00

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Дожди никуда не уходят. В пятницу, 31 июля, в Кирове ожидаются осадки - снова. Накрапывать начнет уже с восьми часов утра, а еще через час польет ливень, который прекратится лишь в 13 часов. Погоду нельзя будет назвать слишком теплой - температурный пик в +22 градуса придется на 14.00, однако уже буквально через пару часов воздух вновь начнет остывать. Сильного ветра в течение дня синоптики не прогнозируют, однако местами возможны порывы до 10 м/с, особенно во время непогоды. Ночью осадков не обещается.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU