На предпринимателя, который не платил зарплату сотрудникам, завели дело

30 Июль 2020 2020-07-30T18:08:32+03:00

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Следственный комитет завел уголовное дело на индивидуального предпринимателя, который не платил зарплату работникам.

Руководство одного из частных предприятий города Кирова, занимающегося производством игр, игрушек и изделий народных художественных промыслов, не платили работникам в срок, хотя деньги на это у них и были. Задолженность перед шестью работниками за период с апреля по июнь 2019 года составила не менее 400 тысяч рублей.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU