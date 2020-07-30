На предпринимателя, который не платил зарплату сотрудникам, завели дело
Шести работникам задолжали 400 тысяч рублей
Шести работникам задолжали 400 тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Следственный комитет завел уголовное дело на индивидуального предпринимателя, который не платил зарплату работникам.
Руководство одного из частных предприятий города Кирова, занимающегося производством игр, игрушек и изделий народных художественных промыслов, не платили работникам в срок, хотя деньги на это у них и были. Задолженность перед шестью работниками за период с апреля по июнь 2019 года составила не менее 400 тысяч рублей.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU