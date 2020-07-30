В декретном отпуске можно получить новую профессию

30 Июль 2020 2020-07-30T18:11:23+03:00

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Кировчанки во время декретного отпуска могут пройти курсовую переподготовку и получить одну из востребованных специальностей. Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» организован министерством образования Кировской области и Управлением государственной службы занятости населения. Профессии для переподготовки и повышения квалификации жители региона выбирают самые разные. Самые популярные - кондитер, пекарь, швея, штукатур, делопроизводитель.

Курсы в целом занимают 2,5 - 3 месяца, включая теоретический блок, практические занятия, производственную практику и итоговый экзамен. Переподготовка отчасти производится дистанционно - что удобно для жительниц районов Кировской области. Курсы проходят в Колледже промышленности и автомобильного сервиса, они продолжаются и летом.

Так, в середине июля осваивать новую специальность начала Мария Токарева. До ухода в декретный отпуск девушка работала юристом, а в этом году решила получить еще одну профессию, интерес к которой появился еще в школьные годы - швеи.

- После выхода из декрета планирую совмещать две специальности, а в дальнейшем, возможно, буду работать на себя, - говорит Мария. - Я учусь уже две недели, впереди еще полтора месяца индивидуальных занятий. Пока что вместе с преподавателем шьем по готовым выкройкам, знакомимся с особенностями обработки узлов изделия, но в скором времени будем учиться строить и моделировать выкройки самостоятельно на конкретную фигуру.

Курсы для женщин в декрете оказались вполне востребованными. С января по июль 2020 года к обучению приступили 296 женщин, из них 195 уже получили документы о профессиональной переподготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU