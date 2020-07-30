«Нуждается в медицинской помощи»: кировчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего 12 дней назад
В Кировской области разыскивают пропавшего почти две недели назад мужчину. Утром 18 июля 2020 года Сергей Селезенев в последний раз вышел из своего дома в деревне Токаевы Котельничского района. С тех пор его больше никто не видел.
Кировчан просят помочь в поисках мужчины. По сообщению поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Сергей нуждается в медицинской помощи. Сейчас он может находиться в любом районе области.
Поисковики сообщили приметы пропавшего. Сергею Владимировичу 45 лет, его рост 180 см, имеет нормальное телосложение, короткие русые волосы. Из особых примет - носит усы. На момент ухода из дома мужчина был одет в голубую футболку, камуфлированные брюки и белые ботинки.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU