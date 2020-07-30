В ДТП на улице Пугачева пострадала годовалая девочка

30 Июль 2020 2020-07-30T13:09:12+03:00

В аварии пострадала не только «Киа Рио», но и ее маленькая пассажирка. Фото: vk.com/gibdd43

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В Кирове в результате столкновения двух машин пострадала годовалая девочка. Как сообщили в региональной ГИБДД, авария произошла вечером 29 июля, в 17 часов.

Авария произошла напротив дома №28 по улице Пугачева. 27-летняя женщина за рулем «Мицубиси Аутлендер» выезжала со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке. Там она и столкнулась с «Киа Рио», которой управляла ее ровесница. У второй машины пострадала «мордочка», но обе женщины не получили травм, чего нельзя сказать о пассажирке одной из них. Годовалая девочка, ехавшая в «Киа Рио», к счастью, отделалась легкими ушибами - госпитализация ей не потребовалась.

По сообщению ГИБДД Кировской области, всего в регионе за 29 июля произошло 4 ДТП, в которых пострадало пятеро человек.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на определенной скорости и не забывать о дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU