По результатам 9 экзаменов в Кировской области 101 стобалльная работа

30 Июль 2020 2020-07-30T13:18:15+03:00

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Арина Платунова из средней школы поселка Кумены сдала ЕГЭ по избранным ею предметам: русскому языку, истории и обществознанию - на самый высший балл.

Эти предметы она выбрала еще в 9 классе. Русским девушка занималась с репетитором, а для истории и обществознания ей хватило прилежной работы на школьных уроках.

Поступать Арина хочет в один из московских вузов, но пока не решила, выбрать ли ей исторический факультет, или более практичный факультет рекламы и связей с общественностью.

Высокие баллы на государственном экзамене девушку не удивили. Еще в феврале, решая КИМы и ежедневно уделяя каждому предмету не менее полутора часов в день, она поняла, что сможет отлично сдать ЕГЭ, хотя на 300 баллов все же не рассчитывала.

- Нужно еще перед 11 классом точно выбрать предметы, поставить четкую цель и идти к ней. Не искать мотивацию для подготовки, а заниматься в удовольствие. – поделилась Арина Платунова секретами успешной сдачи ЕГЭ. - Перед самим экзаменом важен настрой и понимание, что обязательно попадутся сложные задания, ответ на которые потребует максимального напряжения. Все ответы в голове есть, ведь каждый много времени уделяет подготовке. Не менее важно быть уверенным в своих силах и обязательно выспаться накануне».

Директор Кумёнской школы Наталия Гасникова рассказала, что в этом году из выпуска в 27 человек семь стали медалистами и подтвердили полученные за годы обучения знания во время экзаменов – практически по всем предметам, которые сдавали ребята, результаты высокие. По химии, русскому языку, обществознанию и истории сразу несколько высокобалльников.

В этом году еще одна выпускница - Полина Лыскова из лицея № 21 города Кирова - смогла набрать 300 баллов по результатам сдачи ЕГЭ. А всего по результатам 9 экзаменов в Кировской области уже 101 стобалльная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU