АО «Куприт» незаконно начисляло плату за вывоз мусора жителям Фаленского района
Жителям четырех деревень в Фаленском районе неправильно считали плату за вывоз мусора. К таким выводам пришли сотрудники региональной прокуратуры, которые отреагировали на многочисленные жалобы граждан.
В ходе проверки установлено, что услуги представляемые региональным оператором «Куприт» не соответствовали требованием законодательства. Несмотря на это жители платили за них в полном объеме.
Прокурор Фаленского района вынес руководителю АО «Куприт» представление об устранении нарушений. Сообщается, что региональный оператор все же произвел пересчет за вывоз мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU