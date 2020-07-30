2020-07-30T09:07:43+03:00
Общество

АО «Куприт» незаконно начисляло плату за вывоз мусора жителям Фаленского района

Прокуратура вынесла руководителю регионального оператора представление об устранении нарушений
Виктор Карпов
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АО «Куприт» неправильно считало плату за вывоз мусора.АО «Куприт» неправильно считало плату за вывоз мусора.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителям четырех деревень в Фаленском районе неправильно считали плату за вывоз мусора. К таким выводам пришли сотрудники региональной прокуратуры, которые отреагировали на многочисленные жалобы граждан.

В ходе проверки установлено, что услуги представляемые региональным оператором «Куприт» не соответствовали требованием законодательства. Несмотря на это жители платили за них в полном объеме.

Прокурор Фаленского района вынес руководителю АО «Куприт» представление об устранении нарушений. Сообщается, что региональный оператор все же произвел пересчет за вывоз мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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