Жара и дождь: погода в Кирове в четверг, 30 июля
На улицу без зонта лучше сегодня не выходить! В четверг, 30 июля, в Кирове установится жаркая и дождливая погода. С самой ночи и до девяти утра обещают дымку - советуем водителям быть осторожнее на дорогах.
С восьми утра местами ожидается кратковременный небольшой дождь, а воздух уже прогреется до +21 градуса. Температурный пик в +27 градусов прогнозируется на 14 часов, и примерно в это же время снова начнет накрапывать небольшой дождик. К четырем часам дня он превратится в самый настоящий ливень, который прекратится только к 19 часам. К этому же времени температура уже опустится до +21 и плавно продолжит спадать вплоть до +17 градусов. День в общем обещает быть безветренным, однако во время дождя возможны порывы до 10 м/с.
Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU