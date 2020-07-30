Жара и дождь: погода в Кирове в четверг, 30 июля

30 Июль 2020 2020-07-30T08:03:35+03:00

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На улицу без зонта лучше сегодня не выходить! В четверг, 30 июля, в Кирове установится жаркая и дождливая погода. С самой ночи и до девяти утра обещают дымку - советуем водителям быть осторожнее на дорогах.

С восьми утра местами ожидается кратковременный небольшой дождь, а воздух уже прогреется до +21 градуса. Температурный пик в +27 градусов прогнозируется на 14 часов, и примерно в это же время снова начнет накрапывать небольшой дождик. К четырем часам дня он превратится в самый настоящий ливень, который прекратится только к 19 часам. К этому же времени температура уже опустится до +21 и плавно продолжит спадать вплоть до +17 градусов. День в общем обещает быть безветренным, однако во время дождя возможны порывы до 10 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU