В Кировской области подорожает газ
Для владельцев газовых плит и водонагревателей газ будет стоить 8,71 рубля за кубометр. Фото: pixabay.com
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Региональная служба по тарифам пересмотрела розничную цену на газ, который поставляет населению ООО «Газпром межрегионгаз Киров». С 1 августа цена на газ вырастет на 3%. Плата за снабженческо-сбытовые услуги для населения осталась без изменений.
Таким образом для владельцев газовых плит и водонагревателей газ будет стоить 8,71 рубля за кубометр.
В службе по тарифам отметили, что сохраняется тенденция увеличения объемов потребления газа для отопления и снижение объемов потребления газа для приготовления пищи и нагрева воды.
ИСТОЧНИК KP.RU