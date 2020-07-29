В Кировской области подорожает газ

29 Июль 2020 2020-07-29T17:45:50+03:00

Для владельцев газовых плит и водонагревателей газ будет стоить 8,71 рубля за кубометр. Фото: pixabay.com

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Региональная служба по тарифам пересмотрела розничную цену на газ, который поставляет населению ООО «Газпром межрегионгаз Киров». С 1 августа цена на газ вырастет на 3%. Плата за снабженческо-сбытовые услуги для населения осталась без изменений.

Таким образом для владельцев газовых плит и водонагревателей газ будет стоить 8,71 рубля за кубометр.

В службе по тарифам отметили, что сохраняется тенденция увеличения объемов потребления газа для отопления и снижение объемов потребления газа для приготовления пищи и нагрева воды.

ИСТОЧНИК KP.RU