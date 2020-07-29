В 2019 году Кировская область продала в другие страны товаров на 773 миллиона долларов

29 Июль 2020 2020-07-29T17:24:47+03:00

В целом в 2019 году экспорт из Кировской области составил 63,7% от всего оборота. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным Кировстата, в 2019 году внешнеторговый оборот сократился на 5,5% и составил 1,1 миллиарда долларов. В основном Кировская область сотрудничает со странами дальнего зарубежья. На их долю приходилось 86,6% , а на страны участников СНГ - 13,4% торгового оборота.

Наиболее активными странами, которые сотрудничали с Кировской областью в 2019 году стали:

- Германия - 11,2%;

- Китай - 7,5%;

- Бразилия - 7,3%;

- Финляндия - 5.5%;

- Бельгия - 4,7%;

- Италия - 4,4%;

- Беларусь - 4,2%.

Обмен продукцией с этими странами составляет 44,8% внешнеторгового оборота Кировской области.

В целом в 2019 году экспорт из Кировской области составил 63,7% (773,8 миллиона долларов) от всего оборота. Главной продукцией, которую поставляет регион, остается химическая. Значительную часть поставляют в Бразилию, Финляндию и Бельгию. Древесину и целлюлозно-бумажные изделия в основном покупали страны США и Египет.

В предыдущем году Кировская область в основном закупала продукцию химической промышленности и машины. Большая часть была ввезена из Германии, Великобритании, Китая, Швейцарии и Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU