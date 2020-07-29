В 2019 году Кировская область продала в другие страны товаров на 773 миллиона долларов
По данным Кировстата, в 2019 году внешнеторговый оборот сократился на 5,5% и составил 1,1 миллиарда долларов. В основном Кировская область сотрудничает со странами дальнего зарубежья. На их долю приходилось 86,6% , а на страны участников СНГ - 13,4% торгового оборота.
Наиболее активными странами, которые сотрудничали с Кировской областью в 2019 году стали:
- Германия - 11,2%;
- Китай - 7,5%;
- Бразилия - 7,3%;
- Финляндия - 5.5%;
- Бельгия - 4,7%;
- Италия - 4,4%;
- Беларусь - 4,2%.
Обмен продукцией с этими странами составляет 44,8% внешнеторгового оборота Кировской области.
В целом в 2019 году экспорт из Кировской области составил 63,7% (773,8 миллиона долларов) от всего оборота. Главной продукцией, которую поставляет регион, остается химическая. Значительную часть поставляют в Бразилию, Финляндию и Бельгию. Древесину и целлюлозно-бумажные изделия в основном покупали страны США и Египет.
В предыдущем году Кировская область в основном закупала продукцию химической промышленности и машины. Большая часть была ввезена из Германии, Великобритании, Китая, Швейцарии и Италии.
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ИСТОЧНИК KP.RU