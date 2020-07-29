2020-07-29T16:35:07+03:00
Происшествия

По квартирам кировчан ходят лже-сотрудники Фонда капремонта

Мошенники пытаются под разными предлогами проникнуть в чужие квартиры
Маргарита Акагиева
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Сотрудники Фонда капремонта не ходят по квартирам - они бывают лишь на собраниях собственников жилья. Фото: kirovreg.ruСотрудники Фонда капремонта не ходят по квартирам - они бывают лишь на собраниях собственников жилья. Фото: kirovreg.ru
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В Кировской области мошенники проникают в дома жителей региона. Делают они это, прикинувшись сотрудниками Фонда капремонта. По сообщению областного министерства энергетики и ЖКХ, в последнее время такие случаи участились.

Злоумышленники пытаются попасть в чужие квартиры под разными предлогами. Это может быть необходимость заменить счетчики или осмотреть окна и балконы, провести капремонт системы водоснабжения и отопления… Важно одно: ни в коем случае нельзя пускать в квартиру таких людей. Сотрудники Фонда капремонта не ходят по квартирам. Они вообще никуда не ходят. Только приезжают на собрания собственников в составе комиссий или других подобных случаях, но в двери с просьбой показать счетчики точно не стучат.

Кировский Фонд капремонта сообщает, что узнать о том, направляли ли в ваш дом сотрудника на собрание, можно по телефону: 8 (8332) 222-362. Жителей региона просят не поддаваться на уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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