По квартирам кировчан ходят лже-сотрудники Фонда капремонта
В Кировской области мошенники проникают в дома жителей региона. Делают они это, прикинувшись сотрудниками Фонда капремонта. По сообщению областного министерства энергетики и ЖКХ, в последнее время такие случаи участились.
Злоумышленники пытаются попасть в чужие квартиры под разными предлогами. Это может быть необходимость заменить счетчики или осмотреть окна и балконы, провести капремонт системы водоснабжения и отопления… Важно одно: ни в коем случае нельзя пускать в квартиру таких людей. Сотрудники Фонда капремонта не ходят по квартирам. Они вообще никуда не ходят. Только приезжают на собрания собственников в составе комиссий или других подобных случаях, но в двери с просьбой показать счетчики точно не стучат.
Кировский Фонд капремонта сообщает, что узнать о том, направляли ли в ваш дом сотрудника на собрание, можно по телефону: 8 (8332) 222-362. Жителей региона просят не поддаваться на уловки мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU