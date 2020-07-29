Грозы и туман: в Кировской области объявлено метеопредупреждение

29 Июль 2020 2020-07-29T15:39:27+03:00

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В четверг в наш регион придут дожди с грозами. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по Кировской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В связи с чем МЧС Кировской области объявило метеопредупреждение.

В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными. Единый телефон пожарных и спасателей 01 или 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU