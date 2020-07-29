В управлении культуры Кирова сформировали план мероприятий на 2021 год

29 Июль 2020 2020-07-29T17:47:07+03:00

Некоторые конкурсы повысят свой статус, что позволит организаторам принимать и участников из других регионов. Фото:https://www.admkirov.ru/

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Управление культуры города Кирова решило, какие мероприятия состоятся в 2021 году. План предусматривает 23 крупных городских мероприятия. Многие из них уже стали привычными: масленичные гуляния, День Победы, День города, День семьи, любви и верности, День защиты детей и другие.

В музыкальных и школах искусств проведут 15 межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, Некоторые из них уже тоже стали традиционными: конкурс профессионального мастерства «Педагогический талант в искусстве», фестиваль классической гитары имени Александра Матяева, конкурс по рисунку, живописи, композиции, скульптуре и истории изобразительного искусства «Наследники Васнецовых».

Часть конкурсов повысит свой статус. Это позволит организаторам принимать и участников из других регионов. Например, во Дворце культуры «Космос» будет организован всероссийский конкурс оркестров и инструментальных ансамблей «TUTTI». Будут и новые творческие состязания. Так, с целью выявления перспективных молодых исполнителей на ударных инструментах в детской школе искусств «Пастораль» в мае пройдет межрегиональный фестиваль ударных инструментов «По барабану».

В детской школе искусств «Пастораль» разработали культурно-образовательный проект «По главной улице с оркестром». Множество флейт объединят в одном большом коллективе, подобрав ему интересный репертуар. Оркестр флейт, который будут курировать ведущие флейтисты, станет для юных музыкантов хорошей школой.

Городские библиотеки проведут целый ряд мероприятий, популяризующих книгу и чтение, в том числе проекты «Книжный городок», «Читающий город», «Шаляпинские сезоны», «Счастье быть читателем».

ИСТОЧНИК KP.RU