2020-07-29T12:02:20+03:00
Общество

Контрольно-счетная палата нашла нарушения на 19 миллионов рублей в реализации бюджета в Вятскополянском районе

В Малмыжском районе также обнаружены нецелевые, неправомерные и неэффективные расходы
Виктор Карпов
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469 тысяч рублей были направлены на реализацию инвестиционного проекта, который изначально не был заявлен на финансирование469 тысяч рублей были направлены на реализацию инвестиционного проекта, который изначально не был заявлен на финансированиеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Контрольно-счетная палата Кировской области провела проверку эффективности расходования бюджетных средств в Малмыжском и Вятскополянском районе. За отчетный период были взяты 2018-2020 годы.

В Вятскополянском районе по итогам проверки выявлено 65 нарушений, из них 20 финансовых - на общую сумму более 19 миллионов рублей.

В 13 общеобразовательных школах на 12 миллионов рублей превысили запланированные расходы, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ. Отметим, что вся сумма превышения приходится на расходы по оплате труда.

Найдены нарушения и по ведению бухгалтерского учета на общую сумму более 7 миллионов рублей, что исказило бюджетную отчетность за 2018 год.

В сфере государственных закупок неоднократно нарушались сроки оплаты, не принимались меры к подрядчикам за ненадлежащее исполнение обязательств. Кроме того, несвоевременно и не в полном объеме размещалась документация и информация о закупках.

Администрация Краснополянского городского поселения задержала реализацию муниципального контракта на 8 месяцев. Дома для переселенцев из аварийного жилья были куплены только в августе 2019 года вместо установленного срока - декабрь 2018 года.

В Малмыжском районе по итогам проверки выявлены нарушения на сумму в 5,8 миллиона рублей.

Контрольной палатой обнаружила нецелевое, неправомерное и неэффективное расходование бюджетных средств и установила нарушения в сфере государственных закупок и другие нарушения и недостатки.

К примеру, 469 тысяч рублей были направлены на реализацию инвестиционного проекта, который изначально не был заявлен на финансирование. Кроме того, неправомерно использованы субсидии в размере 627 тысяч рублей, в том числе на оплату работ, проведенных в рамках капитального ремонта, а также невыполненных работ.

Установлены случаи несвоевременной оплаты выполненных работ, что грозит муниципалитету штрафными санкциями на сумму 86 тысяч рублей. Кроме того, администрация не взыскивала штрафы с подрядчиков, которые не соблюдали договорные обязательства. Общий объем невзысканных средств составил 239 тысячи рублей.

Информация о проведенной проверке направлена в контрольно-надзорные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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