Контрольно-счетная палата нашла нарушения на 19 миллионов рублей в реализации бюджета в Вятскополянском районе

29 Июль 2020 2020-07-29T12:02:20+03:00

469 тысяч рублей были направлены на реализацию инвестиционного проекта, который изначально не был заявлен на финансирование Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Малмыжском районе также обнаружены нецелевые, неправомерные и неэффективные расходы

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Контрольно-счетная палата Кировской области провела проверку эффективности расходования бюджетных средств в Малмыжском и Вятскополянском районе. За отчетный период были взяты 2018-2020 годы.

В Вятскополянском районе по итогам проверки выявлено 65 нарушений, из них 20 финансовых - на общую сумму более 19 миллионов рублей.

В 13 общеобразовательных школах на 12 миллионов рублей превысили запланированные расходы, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ. Отметим, что вся сумма превышения приходится на расходы по оплате труда.

Найдены нарушения и по ведению бухгалтерского учета на общую сумму более 7 миллионов рублей, что исказило бюджетную отчетность за 2018 год.

В сфере государственных закупок неоднократно нарушались сроки оплаты, не принимались меры к подрядчикам за ненадлежащее исполнение обязательств. Кроме того, несвоевременно и не в полном объеме размещалась документация и информация о закупках.

Администрация Краснополянского городского поселения задержала реализацию муниципального контракта на 8 месяцев. Дома для переселенцев из аварийного жилья были куплены только в августе 2019 года вместо установленного срока - декабрь 2018 года.

В Малмыжском районе по итогам проверки выявлены нарушения на сумму в 5,8 миллиона рублей.

Контрольной палатой обнаружила нецелевое, неправомерное и неэффективное расходование бюджетных средств и установила нарушения в сфере государственных закупок и другие нарушения и недостатки.

К примеру, 469 тысяч рублей были направлены на реализацию инвестиционного проекта, который изначально не был заявлен на финансирование. Кроме того, неправомерно использованы субсидии в размере 627 тысяч рублей, в том числе на оплату работ, проведенных в рамках капитального ремонта, а также невыполненных работ.

Установлены случаи несвоевременной оплаты выполненных работ, что грозит муниципалитету штрафными санкциями на сумму 86 тысяч рублей. Кроме того, администрация не взыскивала штрафы с подрядчиков, которые не соблюдали договорные обязательства. Общий объем невзысканных средств составил 239 тысячи рублей.

Информация о проведенной проверке направлена в контрольно-надзорные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU