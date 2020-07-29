В июле в Кировском перинатальном центре родиилось 560 детей

29 Июль 2020 2020-07-29T12:48:07+03:00

Две женщины стали мамами в восьмой и девятый раз

Изменить размер текста: A A

Уже не первый год министерство здравоохранения Кировской области объявляет июль Месяцем женского здоровья. Самое крупное родовспомогательное учреждение области - Кировский областной клинический перинатальный центр.

В июле здесь приняли 556 родов, родилось 560 детей, на свет появились 4 двойни. Для 195 женщин это был первый ребенок в семье, для 228 – второй, для 90 – третий. 30 мам родили четвертого, 11 – пятого, четыре – шестого ребенка. Две женщины стали мамами в восьмой и девятый раз. Одна из них, жительница Уржумского района, родила мальчика, другая, жительница Верхошижемского района, - девочку. Обеим менее 40 лет. Самой старшей пациенткой родильного блока перинатального центра стала 45-летняя жительница Кирова, у нее это были третьи роды.

- Перинатальный центр вносит большой вклад в демографическую ситуацию: здесь занимаются профилактикой абортов, выхаживают детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, работают с бесплодными парами в рамках вспомогательных репродуктивных технологий, – отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. – В учреждении имеется современное, в том числе высокотехнологичное оборудование, созданы комфортные условия пребывания для мам и малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU